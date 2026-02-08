Помер народний артист України Володимир Співак
- Помер Володимир Співак, народний артист України та диригент естрадно-духового оркестру Закарпатської обласної філармонії, у віці 67 років.
- Він значно вплинув на культурне життя Ужгорода і Закарпаття, формуючи стиль оркестру та виховуючи нових музикантів.
Помер Володимир Співак – диригент, народний артист України та художній керівник естрадно-духового оркестру Закарпатської обласної філармонії. Йому було 67 років.
Про смерть Співака повідомили у фейсбуці Ужгородської міської ради. Причину смерті там не розкрили.
Не пропустіть Присвятила сцені понад 55 років: померла Заслужена артистка України Наталія Омельчук
Із глибоким сумом сприйняли звістку про відхід у вічність Володимира Співака – народного артиста України, видатного диригента, людини, чия творчість об'єднувала людей і дарувала світло та натхнення багатьом поколінням слухачів,
– йдеться у дописі.
Володимир Григорович Співак усе життя займався музикою. Він служив військовим диригентом у Збройних Силах України, а згодом очолив оркестр Закарпатської обласної філармонії, який створили за ініціативи чоловіка.
Він понад два десятиліття формував його обличчя, стиль і високий професійний рівень. Завдяки його таланту, енергії та невтомній праці Академічний естрадно-духовий оркестр став справжньою окрасою культурного життя Ужгорода і Закарпаття та здобув щиру любов слухачів,
– зазначили в Ужгородській міській раді.
У міській раді Ужгорода розповіли, що Співак не лише створював музику, але й ділився своїми знаннями з молодим поколінням, "виховуючи нових музикантів, для яких став наставником і прикладом відданості мистецтву".
Що відомо про Володимира Співака?
Володимир Співак народився 14 травня 1958 року у селі Кугаївці Хмельницької області. Протягом 1977-1982 років навчався у Московській державній консерваторії імені П. І. Чайковського.
З 1982 до 2005 року був начальником оркестру, військовим диригентом у ЗСУ.
У 2005 році Володимир Григорович ініціював створення духовного оркестру при Закарпатській обласній філармонії. Був його художнім керівником і диригентом.
Також співак викладав в Ужгородському інституті культури та мистецтв.