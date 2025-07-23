Несуть квіти та свічки на Алею слави: Лос-Анджелес прощається з легендарним Оззі Осборном

Учора, 22 липня, стало відомо, що легенда рок-музики Оззі Осборн помер у віці 76 років. Тривалий час музикант хворів на хворобу Паркінсона, через яку він втратив здатність ходити.

Наразі ще невідома дата поховання співака, однак віддані шанувальники й просто небайдужі люди йдуть до Алеї слави, де розміщена зірка рок-легенди, й покладають туди квіти й свічки, вшановуючи пам'ять Оззі. Чимало з них не можуть стримати сліз, пише Show24.

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Як Лос-Анджелес прощається з Оззі Осборном?

Новина про смерть виконавця сколихнула весь світовий шоубізнес, адже ще місяць тому Оззі провів прощальний концерт у Бірмінгемі – місті, де все почалось. Мабуть, співак відчував, що його дні пораховані, тому наважився на останній ривок.

Сьогодні ж Алея слави заповнена скорботою та слізьми шанувальників. На його "зірку" люди приносять троянди, свічки та плакати, віддаючи останню шану кумиру.

Дехто навіть залишає світлини з артистом або напої, які, мабуть, полюбляв Оззі.

Шанувальники також вшановують пам'ять Осборна у його рідному місті Бірмінгемі.

У соцмережах користувачі публікують архівні фото музиканта, відео з його останнього концерту, а також кадри з початку музичної кар'єри. З українських артистів на смерть Оззі відреагував лідер гурту O.Torvald, який подякував Осборну.

Женя Галич відреагував на смерть Оззі Осборна / Скриншот з інстаграму

До слова, не випадково шанувальники йдуть саме на Алею слави. Раніше ми писали у чому її феноменальність та чому вона така важлива для селебреті.