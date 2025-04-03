У Великій Британії помер хрещеник королеви Єлизавети II лорд Чарльз О'Хаген. Він пішов з життя у віці 79 років.

Сталося це 23 березня. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Hello. Вас також може зацікавити Цинізму немає меж: російська балетна трупа виступала у Швеції, прикинувшись українською Лорд Чарльз О'Хаген помер в окружній лікарні Північного Девону внаслідок субдуральної гематоми, яка розвинулася після травми голови. Що відомо про лорда Чарльза О'Хагена Його повне ім'я – Чарльз Таунлі Стрейчі О'Хеган. Він був одним з 30 хрещених дітей королеви Єлизавети. Вона стала його хрещеною матір'ю ще в статусі принцеси, до народження власного первістка, короля Чарльза III.

Дідо Чарльза О'Хагена, Моріс Таунлі-О'Хаган, третій барон О'Хаган, був впливовим політичним діячем Великої Британії.

Сам Чарльз Таунлі Стрейчі О'Хаген двічі обирався членом Європейського парламенту від регіону Девон. Його парламентська діяльність тривала з 1973 до 1975 року, а потім – з 1979 до 1994 року. Відомо, що до цього він виконував церемоніальні обов'язки пажа королеви Єлизавети II. Тривало це з 1959 до 1962 року.

Освіту майбутній політик здобув у престижному Ітонському коледжі, після чого навчався в Новому коледжі Оксфордського університету. Там він здобув ступінь бакалавра у 1961 році, а згодом і магістра.

Лорд Чарльз О'Хаген був одружений тричі. Його першою дружиною стала грузинська принцеса Тамара Імеретинська, з якою він уклав шлюб у 1967 році. Їхній союз тривав до 1984 року. У подружжя народилася дочка Ніно Наталія О'Хаган Стрейчі.

Другий шлюб лорда О'Хагена з Мері Клер Руз-Френсіс тривав десять років – з 1985 до 1995 року. Згодом він одружився втретє з Елізабет Леслі Єв Сміт. Зауважимо, днями королівська родина показала, який вигляд мала королева Єлизавета II в молодості.