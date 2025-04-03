Произошло это 23 марта. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Hello.

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Лорд Чарльз О'Хаген умер в окружной больнице Северного Девона в результате субдуральной гематомы, которая развилась после травмы головы.

Что известно о лорде Чарльзе О'Хагене

Его полное имя – Чарльз Таунли Стрейчи О'Хеган. Он был одним из 30 крестных детей королевы Елизаветы. Она стала его крестной матерью еще в статусе принцессы, до рождения собственного первенца, короля Чарльза III.

Дед Чарльза О'Хагена, Морис Таунли-О'Хаган, третий барон О'Хаган, был влиятельным политическим деятелем Великобритании.

Сам Чарльз Таунли Стрейчи О'Хаген дважды избирался членом Европейского парламента от региона Девон. Его парламентская деятельность продолжалась с 1973 до 1975 года, а затем – с 1979 до 1994 года. Известно, что до этого он исполнял церемониальные обязанности пажа королевы Елизаветы II. Длилось это с 1959 до 1962 года.

Образование будущий политик получил в престижном Итонском колледже, после чего учился в Новом колледже Оксфордского университета. Там он получил степень бакалавра в 1961 году, а впоследствии и магистра.

Лорд Чарльз О'Хаген был женат трижды. Его первой женой стала грузинская принцесса Тамара Имеретинская, с которой он заключил брак в 1967 году. Их союз продлился до 1984 года. У супругов родилась дочь Нино Наталья О'Хаган Стрейчи.

Второй брак лорда О'Хагена с Мэри Клэр Руз-Френсис продлился десять лет – с 1985 до 1995 года. Впоследствии он женился в третий раз на Элизабет Лесли Ев Смит.

Заметим, на днях королевская семья показала, как выглядела королева Елизавета II в молодости.