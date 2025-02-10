Потап пояснив Дудю, чому прийшов до нього на інтерв'ю: "Мені цікава твоя авдиторія"

Потап дав перше велике інтерв'ю за період повномасштабної війни й не вигадав нічого кращого, ніж поспілкуватися з росіянином. Він пояснив своє рішення тим, що хоче донести проукраїнську позицію іншій аудиторії.

Потап вирішив повністю наплювати на свою репутацію та дав інтерв'ю пропагандисту Юрію Дудю. Він пояснив, що якби давав це інтерв'ю для іміджу, то відмовився спілкуватися з росіянином та сказав би, що не розуміє його мови, пише 24 Канал.

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Репер заявив, що йому цікава авдиторія Юрія Дудя – росіяни. Очевидно, він не ставить у пріоритет українців та авдиторію таких українських інтерв'юерів як Маші Єфросиніної, Раміни Есхакзай чи Сергія Лиховиди.

Взагалі я людина, я працюю, я живу. Мені цікаво, цікавий ти як співрозмовник, цікава твоя авдиторія. У мене є позиція. Я повністю занурився в роботу на міжнародних ринках, я будую міжнародний холдинг. Це займає велику кількість часу. Тому настав час з'явитися і з тобою цікаво поговорити,

– розповів Потап.

Дудь зазначив, що українці не сприймуть позитивно інтерв'ю Потапа. Той відповів з розумінням, але зазначив, що українські політики й артисти у побуті часто не соромляться російської мови, а стають її противниками лише на публіку.

Продюсер вважає, що його інтерв'ю – спосіб донести проукраїнську позицію іншій аудиторії. Для цього він постійно використовує не тільки російську, але й інші мови.

"Я ж знаю українську мову, я володію, я українець. Коли потрібно донести проукраїнську позицію іншою мовою, я це роблю. Можу це робити російською, українською, іспанською, англійською. Наш президент це робить міністр закордонних справ це робив. Щоб донести іншій аудиторії проукраїнську позицію", – сказав Потап.