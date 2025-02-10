Скандальний співак Потап зізнався, як реагує на хейт від українців: "Роблю людей популярними"

Скандальний український продюсер Потап в інтерв'ю для російського пропагандиста Юрія Дудя поділився своїми думками щодо хейту, який він отримує від українців. Він зізнався, як ставиться до реакції суспільства на його вчинки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на скандальне інтерв'ю. За словами Потапа, він розрізняє для себе кілька видів хейту, з якими стикається.

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Потап зізнався, як ставиться до хейту

За словами Потапа, він розрізняє кілька видів хейту, з якими стикається у своїй кар'єрі. Співак визнає, що критика та негативні коментарі є неминучими, особливо коли ти перебуваєш на публіці та займаєшся діяльністю, що викликає різні емоції у людей.

Водночас він чомусь вважає, що на сьогодні говорити про Потапа – це модно і популярно. За його словами, якщо в діалозі згадують його, то така розмова, як правило, буде успішною, адже впевнений, що його ім'я вже стало брендом. Враховуючи це, Потап навіть у ситуаціях хейту визнає, що вміння залишатися в центрі уваги – це частина його роботи як продюсера.

Тобто я і тут роблю людей популярними. Я – хороший продюсер. Якщо ти говориш і використовуєш слово "Потап", то тоді обов'язково люди подивляться. Так вийшло. Я не хизуюся зараз, не подумайте, будь ласка. Це жарт такий,

– каже Потап.

Скандальний продюсер стверджує, що в реальному житті люди жодного разу не висловлювали йому свої претензії. Навпаки, каже, що багато хто дякує йому за його позицію, творчість, музику та допомогу Україні. Він зазначає, що більшість негативних коментарів, які він отримує в мережі, є частиною замовної атаки, і він не сприймає їх серйозно. За його словами, багато з цих атак не мають жодного підґрунтя і є частиною більшої пропагандистської кампанії.

Потап каже, що сьогодні він розрізняє два види хейту: органічний і неорганічний. До органічного хейту він ставиться з розумінням, адже це конструктивна критика, яка може допомогти йому стати кращим. Він каже, що прислухається до таких зауважень і визнає свої помилки, коли вони є обґрунтованими.

Натомість на неорганічний хейт він не реагує, оскільки вважає його частиною продуманої кампанії, спрямованої на його дискредитацію. Потап розуміє, що в таких випадках йдеться не про справедливу критику, а про цілеспрямовану атаку, і тому не дає їй значення.

Однак кожен свідомий громадянин розуміє, що жодна "замовлена атака" не може зрівнятися з реакцією людей, які мають чітку проукраїнську позицію. Саме ці люди, що стоять на захисті національних інтересів та цінностей, в першу чергу звертають увагу на дивні рішення та поведінку Потапа у час великої війни. Вони не можуть підтримувати такі вчинки, як, зокрема, інтерв'ю з російськими пропагандистами в період повномасштабного вторгнення.