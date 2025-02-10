Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на скандальное интервью. По словам Потапа, он различает для себя несколько видов хейта, с которыми сталкивается.

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Потап признался, как относится к хейту

По словам Потапа, он различает несколько видов хейта, с которыми сталкивается в своей карьере. Певец признает, что критика и негативные комментарии неизбежны, особенно когда ты находишься на публике и занимаешься деятельностью, что вызывает различные эмоции у людей.

В то же время он почему-то считает, что на сегодня говорить о Потапе – это модно и популярно. По его словам, если в диалоге вспоминают его, то такой разговор, как правило, будет успешным, ведь уверен, что его имя уже стало брендом. Учитывая это, Потап даже в ситуациях хейта признает, что умение оставаться в центре внимания – это часть его работы как продюсера.

То есть я и здесь делаю людей популярными. Я – хороший продюсер. Если ты говоришь и используешь слово "Потап", то тогда обязательно люди посмотрят. Так получилось. Я не кичусь сейчас, не подумайте, пожалуйста. Это шутка такая,

– говорит Потап.

Скандальный продюсер утверждает, что в реальной жизни люди ни разу не высказывали ему свои претензии. Наоборот, говорит, что многие благодарят его за его позицию, творчество, музыку и помощь Украине. Он отмечает, что большинство негативных комментариев, которые он получает в сети, является частью заказной атаки, и он не воспринимает их серьезно. По его словам, многие из этих атак не имеют никакого основания и являются частью большей пропагандистской кампании.

Потап говорит, что сегодня он различает два вида хейта: органический и неорганический. К органическому хейту он относится с пониманием, ведь это конструктивная критика, которая может помочь ему стать лучше. Он говорит, что прислушивается к таким замечаниям и признает свои ошибки, когда они являются обоснованными.

Зато на неорганический хейт он не реагирует, поскольку считает его частью продуманной кампании, направленной на его дискредитацию. Потап понимает, что в таких случаях речь идет не о справедливой критике, а о целенаправленной атаке, и поэтому не дает ей значения.

Однако каждый сознательный гражданин понимает, что ни одна "заказная атака" не может сравниться с реакцией людей, которые имеют четкую проукраинскую позицию. Именно эти люди, стоящие на защите национальных интересов и ценностей, в первую очередь обращают внимание на странные решения и поведение Потапа во время большой войны. Они не могут поддерживать такие поступки, как, в частности, интервью с российскими пропагандистами в период полномасштабного вторжения.