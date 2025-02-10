"Потап, мозгі – це не твоє": як українці відреагували на інтерв'ю скандального репера Юрію Дудю

Здавалося, що Потап вже давно пробив дно, однак сьогодні він опустився ще нижче. Скандальний репер, який відсиджується за кордоном, дав своє перше велике інтерв'ю за час повномасштабного вторгнення. Для такої "важливої події" він обрав російського пропагандистського журналіста Юрія Дудя та наговорив аж на три години.

За час великої війни Росії проти України Потап оскандалювався вже декілька разів, а його інтерв'ю Дудю викликало чергове обурення в українців, яке вони активно висловлюють у мережі. Якщо в когось ще була надія на те, що репер візьметься за розум, то сьогодні вона остаточно згасла, пише 24 Канал.

До слова "Заочна" тероборона, виїзд з України, хейт: головне з інтерв'ю Потапа російському пропагандисту

Чи не найбільша хвиля обговорення піднялася в соцмережі X (колишньому твіттері). Багатьох користувачів не здивувало те, що Потап дав інтерв'ю росіянину. Вони підкреслюють, що продюсер вкотре осоромився. Схоже, він остаточно поховав свою репутацію та кар'єру в Україні. Звичайно, не обійшлося й без мемів.

Реакція на інтерв'ю Потапа Дудю в X (твіттері):

У своєму інстаграмі Потап, чи то Славік Балаган (репер нещодавно змінив сценічне ім'я), поки чомусь не поширив інтерв'ю, однак це зробив Юрій Дудь. Тож українці прийшли у коментарі до нього, аби висловити обурення:

"Від імені українців скажу – він не наш".

"Ох і собака сутула вилізла".

"Заберіть в нього лопату, якою він ще більше кидає на себе г*мно".

"Фу, г*мно".

"Козел, що не знайшлося українських інтерв'юерів?"

"Яка ж ти йоб*на собака, Потап".

Коментарі під дописом Юрія Дудя про інтерв'ю з Потапом:

Що ж… Те, як українці відреагували на інтерв'ю Потапа Юрію Дудю, лише ще раз довело, що репера більше не чекають в Україні. Колись його обличчя можна було побачити чи не на всіх українських телеканалах. Він будував успішну кар'єру, яку згодом так бездарно втратив.