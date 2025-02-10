За время большой войны России против Украины Потап оскандалился уже несколько раз, а его интервью Дудю вызвало очередное возмущение у украинцев, которое они активно выражают в сети. Если у кого-то еще была надежда на то, что рэпер возьмется за ум, то сегодня она окончательно угасла, пишет 24 Канал.

К слову "Заочная" тероборона, выезд из Украины, хейт: главное из интервью Потапа российскому пропагандисту

Едва ли не самая большая волна обсуждения поднялась в соцсети X (бывшем твиттере). Многих пользователей не удивило то, что Потап дал интервью россиянину. Они подчеркивают, что продюсер в очередной раз оконфузился. Похоже, он окончательно похоронил свою репутацию и карьеру в Украине. Конечно, не обошлось и без мемов.

Реакция на интервью Потапа Дудю в X (твиттере):

В своем инстаграме Потап, то ли Славик Балаган (рэпер недавно сменил сценическое имя), пока почему-то не распространил интервью, однако это сделал Юрий Дудь. Поэтому украинцы пришли в комментарии к нему, чтобы выразить возмущение:

"От имени украинцев скажу – он не наш".

"Ох и собака сутулая вылезла".

"Заберите у него лопату, которой он еще больше бросает на себя г*вно".

"Фу, г*вно".

"Козел, что не нашлось украинских интервьюеров?"

"Какая же ты еб*ная собака, Потап".

Комментарии под постом Юрия Дудя об интервью с Потапом:

Что ж... То, как украинцы отреагировали на интервью Потапа Юрию Дудю, лишь еще раз доказало, что рэпера больше не ждут в Украине. Когда-то его лицо можно было увидеть чуть ли не на всех украинских телеканалах. Он строил успешную карьеру, которую впоследствии так бездарно потерял.