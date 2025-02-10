За час великої війни Росії проти України Потап оскандалювався вже декілька разів, а його інтерв'ю Дудю викликало чергове обурення в українців, яке вони активно висловлюють у мережі. Якщо в когось ще була надія на те, що репер візьметься за розум, то сьогодні вона остаточно згасла, пише 24 Канал.

До слова "Заочна" тероборона, виїзд з України, хейт: головне з інтерв'ю Потапа російському пропагандисту

Чи не найбільша хвиля обговорення піднялася в соцмережі X (колишньому твіттері). Багатьох користувачів не здивувало те, що Потап дав інтерв'ю росіянину. Вони підкреслюють, що продюсер вкотре осоромився. Схоже, він остаточно поховав свою репутацію та кар'єру в Україні. Звичайно, не обійшлося й без мемів.

Реакція на інтерв'ю Потапа Дудю в X (твіттері):

У своєму інстаграмі Потап, чи то Славік Балаган (репер нещодавно змінив сценічне ім'я), поки чомусь не поширив інтерв'ю, однак це зробив Юрій Дудь. Тож українці прийшли у коментарі до нього, аби висловити обурення:

"Від імені українців скажу – він не наш".

"Ох і собака сутула вилізла".

"Заберіть в нього лопату, якою він ще більше кидає на себе г*мно".

"Фу, г*мно".

"Козел, що не знайшлося українських інтерв'юерів?"

"Яка ж ти йоб*на собака, Потап".

Коментарі під дописом Юрія Дудя про інтерв'ю з Потапом:

Що ж… Те, як українці відреагували на інтерв'ю Потапа Юрію Дудю, лише ще раз довело, що репера більше не чекають в Україні. Колись його обличчя можна було побачити чи не на всіх українських телеканалах. Він будував успішну кар'єру, яку згодом так бездарно втратив.