Щасливі разом, – в мережі з'явилися кадри Насті Каменських і Потапа в Маямі

Потап разом з дружиною, співачкою Настею Каменських, нещодавно провели час у компанії свого бізнес-партнера Сергія Маковця на узбережжі Флориди.

Ці кадри вже поширились мережею. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сергія Маковця, який виставив фото з зірковою парою.

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На селфі видно усміхнених Настю, Сергія та Потапа на тлі океану та хмарочосів Маямі. Співачка на знімку позувала в об'ємну світлому світшоті, Сергій Маковець – у картатій сорочці та бейсболці, а Потап – у білій футболці.

Щасливі разом,

– підписав фото Сергій Маковець.

Нагадаємо, напередодні в мережі поширювалась інформація про те, що Олексій Потапенко і Настя Каменських готуються розлучатися. Потап навіть прокоментував чутки про розлучення з Каменських.