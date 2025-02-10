Старається, аби дружина літала бізнес-класом: Потап похвалив себе, говорячи про Каменських

Скандальний репер Потап, який під час війни відсиджується за кордоном, в інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю говорив і про свою дружину Настю Каменських. Зокрема, висловився про її вихід на латиноамериканський ринок.

Потап зауважив, що вихід на латиноамериканських ринок вимагає колосальних витрат. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю репера Дудю.

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Потап розповів, що на просування пісні Насті Каменських Elefante, яка набрала понад 170 мільйонів переглядів на ютубі, витратили близько 500 тисяч доларів, однак це ще не велика сума. Більшість грошей пішло на рекламу, а також на просування у тіктоці, де вона й "залетіла", як висловився продюсер.

За словами репера, в латиноамериканській індустрії величезні бюджети. Наприклад, співак Малума вкладає від 2 до 8 мільйонів доларів у кожен сингл.

Потап зазначив, що пострадянський шоубізнес кардинально відрізняється від латиноамериканського. Йдеться як про бюджети, так і про процес створення самого треку.

Коли ти випускаєш пісню, у тебе повинна бути пачка активностей навколо цієї пісні для того, щоб вона реалізувалася,

– сказав Потап.

Він навів в приклад Настю Каменських, яка увійшла у ТОП-20 Billboard. Попадання у міжнародні чарти вимагає масштабної роботи: виступів на радіо, прямих ефірів, особистих поїздок для просування. Багато коштів йде на перельоти, додав Потап. Репер похвалився, що старається, аби його дружина літала бізнес-класом.

Скандальний продюсер зізнався, що сам літає в економкласі, коли немає квитків. За його словами, вони з Настею "досить приземлені люди стосовно грошей" та не мають багато витрат у побутовому житті.

У нас немає прибиральниць. У нас немає водіїв. Настя вдома готує сама. Ми живемо у будинку. Настя прибирає у будинку. Настя і її мама зараз, яка знаходиться тут тимчасово,

– розповів Потап.

Тож, поки українці проживають складні часи, Потап витрачає шалені кошти на те, аби розкрутити свою дружину. Однак, як бачимо, в Україні їхня творчість вже майже нікому не цікава, а після цього інтерв'ю – тим більше. Сумнівно, що й за кордоном вони доб'ються неймовірних успіхів.

Своїми скандальними вчинками репер продовжує плювати в душу людям, які колись його обожнювали. Віримо, що Потапу ніколи не вдасться відмити свою брудну репутацію і повернути любов колишніх фанів.