Потап заметил, что выход на латиноамериканских рынок требует колоссальных затрат. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью рэпера Дудю.

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Потап рассказал, что на продвижение песни Насти Каменских Elefante, которая набрала более 170 миллионов просмотров на ютубе, потратили около 500 тысяч долларов, однако это еще не большая сумма. Большинство денег ушло на рекламу, а также на продвижение в тиктоке, где она и "залетела", как выразился продюсер.

По словам рэпера, в латиноамериканской индустрии огромные бюджеты. Например, певец Малума вкладывает от 2 до 8 миллионов долларов в каждый сингл.

Потап отметил, что постсоветский шоубизнес кардинально отличается от латиноамериканского. Речь идет как о бюджетах, так и о процессе создания самого трека.

Когда ты выпускаешь песню, у тебя должна быть пачка активностей вокруг этой песни для того, чтобы она реализовалась,

– сказал Потап.

Он привел в пример Настю Каменских, которая вошла в ТОП-20 Billboard. Попадание в международные чарты требует масштабной работы: выступлений на радио, прямых эфиров, личных поездок для продвижения. Много средств уходит на перелеты, добавил Потап. Рэпер похвастался, что старается, чтобы его жена летала бизнес-классом.

Скандальный продюсер признался, что сам летает в экономклассе, когда нет билетов. По его словам, они с Настей "достаточно приземленные люди относительно денег" и не имеют много расходов в бытовой жизни.

У нас нет уборщиц. У нас нет водителей. Настя дома готовит сама. Мы живем в доме. Настя убирает в доме. Настя и ее мама сейчас, которая находится здесь временно,

– рассказал Потап.

Итак, пока украинцы проживают сложные времена, Потап тратит огромные средства на то, чтобы раскрутить свою жену. Однако, как видим, в Украине их творчество уже почти никому не интересно, а после этого интервью – тем более. Сомнительно, что и за рубежом они добьются невероятных успехов.

Своими скандальными поступками рэпер продолжает плевать в душу людям, которые когда-то его обожали. Верим, что Потапу никогда не удастся отмыть свою грязную репутацию и вернуть любовь бывших фанов.