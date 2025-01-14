Благав маму покинути його: через пожежі в Лос-Анджелесі загинув відомий актор
Через масштабну пожежу у Лос-Анджелесі загинув актор Рорі Каллум Сайкс. Він загинув у власному будинку у віці 32 років.
Рорі Каллум Сайкс народився незрячим, з церебральним паралічем. Про загибель повідомила його матір, Шеллі Сайкс, передає 24 Канал з посиланням на її сторінку в соцмережі Х.
Дивіться також Уже вдруге: оголошення номінантів Оскара знову перенесли через страшні пожежі у Лос-Анджелесі
З великим сумом повідомляю про смерть мого прекрасного сина Рорі Сайкса у жахливій пожежі в Малібу. Моє серце розбите,
– написала жінка.
Шеллі Сайкс повідомила, що її син перебував у сімейному будинку в Малібу, де є його власний котедж. Вона не змогла загасити полум'я на даху, бо водопостачання було вимкнене. Навіть пожежники того дня не мали потрібних засобів та достатньої кількості води.
"Він сказав: "Мамо, покинь мене", а жодна мати не може цього зробити. Але у мене вже була зламана рука, тож я не могла його підняти, або хоча б зрушити з місця", – додала Шеллі.
Що відомо про Рорі Каллума Сайкса
- 32-річний Рорі Каллум Сайкс народився незрячим із церебральним паралічем. Він став відомим натхненними промовами про те, як жити з інвалідністю. Рорі був співзасновником благодійної організації Happy Charity.
- За словами Шеллі Сайкс, хлопець переніс багато операцій та процедур, щоб відновити зір та навчитися ходити. Попри сильний біль він багато подорожував.
- Рорі став зіркою в юному віці, коли знявся у шоу Kiddy Kapers. Згодом він будував кар'єру як стример відеоігор. Тривалий час проживав в Австралії, але нещодавно переїхав до США.