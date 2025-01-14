Рорі Каллум Сайкс народився незрячим, з церебральним паралічем. Про загибель повідомила його матір, Шеллі Сайкс, передає 24 Канал з посиланням на її сторінку в соцмережі Х.

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З великим сумом повідомляю про смерть мого прекрасного сина Рорі Сайкса у жахливій пожежі в Малібу. Моє серце розбите,

– написала жінка.

Шеллі Сайкс повідомила, що її син перебував у сімейному будинку в Малібу, де є його власний котедж. Вона не змогла загасити полум'я на даху, бо водопостачання було вимкнене. Навіть пожежники того дня не мали потрібних засобів та достатньої кількості води.

"Він сказав: "Мамо, покинь мене", а жодна мати не може цього зробити. Але у мене вже була зламана рука, тож я не могла його підняти, або хоча б зрушити з місця", – додала Шеллі.

Що відомо про Рорі Каллума Сайкса