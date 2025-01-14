Рори Каллум Сайкс родился незрячим, с церебральным параличом. О гибели сообщила его мать, Шелли Сайкс, передает 24 Канал со ссылкой на ее страницу в соцсети Х.
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С прискорбием сообщаю о смерти моего прекрасного сына Рори Сайкса в ужасном пожаре в Малибу. Мое сердце разбито,
– написала женщина.
Шелли Сайкс сообщила, что ее сын находился в семейном доме в Малибу, где есть его собственный коттедж. Она не смогла потушить пламя на крыше, потому что водоснабжение было отключено. Даже пожарные в тот день не имели нужных средств и достаточного количества воды.
"Он сказал: "Мама, покинь меня", а ни одна мать не может этого сделать. Но у меня уже была сломана рука, поэтому я не могла его поднять, или хотя бы сдвинуть с места", – добавила Шелли.
Что известно о Рори Каллуме Сайксе
- 32-летний Рори Каллум Сайкс родился незрячим с церебральным параличом. Он стал известным вдохновенными речами о том, как жить с инвалидностью. Рори был соучредителем благотворительной организации Happy Charity.
- По словам Шелли Сайкс, парень перенес много операций и процедур, чтобы восстановить зрение и научиться ходить. Несмотря на сильную боль он много путешествовал.
- Рори стал звездой в юном возрасте, когда снялся в шоу Kiddy Kapers. Впоследствии он строил карьеру как стример видеоигр. Долгое время проживал в Австралии, но недавно переехал в США.