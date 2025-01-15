Позитив вперше став батьком та розсекретив стать новонародженого малюка
- Співак Позитив і танцівниця Юлія Сахневич стали батьками донечки, на ім'я Марія.
- Новину про народження донечки повідомили через інстаграм, де Позитив поділився першими фото малюка.
Співак Позитив (Олексій Завгородній) і танцівниця Юлія Сахневич стали батьками. Подружжя поділилось радісною звісткою з шанувальниками.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Позитива. Артист розкрив стать малюка та опублікував його перші фото.
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Так, у Позитива та Юлії Сахневич народилася донечка, яку подружжя назвало Марією. Співак поділився чорно-білими знімками з дружиною та новонародженою. Коли саме вони стали батьками – не повідомляється.
Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ,
– йдеться у дописі.
Новоспечених батьків у коментарях вже привітали хореографка Ілона Гвоздьова, режисер Алан Бадоєв, дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська, реперка alyona alyona, ведучий Слава Дьомін, шоумен Анатолій Анатоліч та інші. Приємні слова Позитиву та Сахневич також пишуть шанувальники.
Що відомо про вагітність Юлії Сахневич
- Про вагітність Юлії Сахневич стало відомо на початку листопада минулого року. В інстаграмі Позитив опублікував відео під свою пісню "Діаманти", на якому танцівниця з'явилася з округлим животиком.
- Нагадаємо, що Позитив та Сахневич танцювали разом у 7 сезоні шоу "Танці з зірками", саме тоді почали ширитися чутки про їхній роман, але вони тривалий час не підтверджували цю інформацію.
- Через деякий час Позитив таки розсекретив стосунки з танцівницею. Згодом закохані таємно одружилися, радісну новину вони приховували близько року.