Позитив вперше став батьком та розсекретив стать новонародженого малюка

Співак Позитив (Олексій Завгородній) і танцівниця Юлія Сахневич стали батьками. Подружжя поділилось радісною звісткою з шанувальниками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Позитива. Артист розкрив стать малюка та опублікував його перші фото.

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Так, у Позитива та Юлії Сахневич народилася донечка, яку подружжя назвало Марією. Співак поділився чорно-білими знімками з дружиною та новонародженою. Коли саме вони стали батьками – не повідомляється.

Марія Олексіївна. Ласкаво просимо в цей божевільний світ,

– йдеться у дописі.

Новоспечених батьків у коментарях вже привітали хореографка Ілона Гвоздьова, режисер Алан Бадоєв, дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська, реперка alyona alyona, ведучий Слава Дьомін, шоумен Анатолій Анатоліч та інші. Приємні слова Позитиву та Сахневич також пишуть шанувальники.

Що відомо про вагітність Юлії Сахневич