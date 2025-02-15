Позитив висловився про скандальне інтерв'ю Потапа Юрію Дудю: "Змішані відчуття"

Нещодавно скандальний репер Потап дав своє перше за три роки повномасштабного вторгнення велике інтерв'ю. Він поговорив з російським журналістом Юрієм Дудьом. Про це висловився Позитив, з яким вони колись співали в гурті Mozgi.

Наталія Тур поспілкувалася з ним на презентації нового альбому Monatik "Вічно танцююча людина", пише 24 Канал з посиланням на "Тур зірками". Позитив розповів, що думає про інтерв'ю Потапа росіянину.

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На все, що він каже там, всі можуть реагувати по-різному. Я по-своєму. Змішані відчуття. Все, що я можу сказати,

– лаконічно прокоментував інтерв'ю Потапа Позитив.

Співак також висловився щодо того, чи може хейт, з яким зіткнувся Потап, вплинути на кар'єру його дружини Насті Каменських. Нагадаємо, що артистка зараз просуває свою творчість на латиноамериканському ринку.

Я думаю, що у кожного артиста є своя мета, своя мрія, до якої їм треба йти. І я знаю точно, що і Настя, і Льоша знають, куди йдуть, вони знають, що вони роблять. Подивимося,

– сказав Позитив.

Позитив у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн

Коротко про інтерв'ю Потапа Юрію Дудю