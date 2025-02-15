Наталья Тур пообщалась с ним на презентации нового альбома Monatik "Вечно танцующий человек", пишет 24 Канал со ссылкой на "Тур по звездам". Позитив рассказал, что думает об интервью Потапа россиянину.
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На все, что он говорит там, все могут реагировать по-разному. Я по-своему. Смешанные ощущения. Все, что я могу сказать,
– лаконично прокомментировал интервью Потапа Позитив.
Певец также высказался относительно того, может ли хейт, с которым столкнулся Потап, повлиять на карьеру его жены Насти Каменских. Напомним, что артистка сейчас продвигает свое творчество на латиноамериканском рынке.
Я думаю, что у каждого артиста есть своя цель, своя мечта, к которой им надо идти. И я знаю точно, что и Настя, и Леша знают, куда идут, они знают, что они делают. Посмотрим,
– сказал Позитив.
Позитив в проекте "Тур по звездам": смотрите видео онлайн
Коротко об интервью Потапа Юрию Дудю
- Напомним, что трехчасовое интервью Потапа Юрию Дудю вышло в понедельник, 10 февраля. По словам рэпера, он осознает, что не все украинцы одобрят его разговор с российским журналистом, но считает, что это возможность донести свою позицию. Кроме того, продюсеру интересен россиянин и его аудитория.
- В этом интервью Потап заявил, что приезжает и выезжает из Украины легально, поэтому не понимает обвинений в свою сторону. Он также объяснил, что означает "заочное" вступление в тероборону. Говорит, что в первые дни полномасштабного вторжения попросил, чтобы для него "зарезервировали" место, потому что в ТЦК были большие очереди.
- Рэпер знает, что украинцы на него обижены. За некоторые свои скандалы, в частности за песню "Волонтер", он просил прощения. В то же время Потап утверждает, что за рубежом его никогда не критикуют.
- Больше о том, что Потап наговорил в интервью Дудю, читайте в материале.