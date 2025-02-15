Наталья Тур пообщалась с ним на презентации нового альбома Monatik "Вечно танцующий человек", пишет 24 Канал со ссылкой на "Тур по звездам". Позитив рассказал, что думает об интервью Потапа россиянину.

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На все, что он говорит там, все могут реагировать по-разному. Я по-своему. Смешанные ощущения. Все, что я могу сказать,

– лаконично прокомментировал интервью Потапа Позитив.

Певец также высказался относительно того, может ли хейт, с которым столкнулся Потап, повлиять на карьеру его жены Насти Каменских. Напомним, что артистка сейчас продвигает свое творчество на латиноамериканском рынке.

Я думаю, что у каждого артиста есть своя цель, своя мечта, к которой им надо идти. И я знаю точно, что и Настя, и Леша знают, куда идут, они знают, что они делают. Посмотрим,

– сказал Позитив.

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