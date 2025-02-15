Наталія Тур поспілкувалася з ним на презентації нового альбому Monatik "Вічно танцююча людина", пише 24 Канал з посиланням на "Тур зірками". Позитив розповів, що думає про інтерв'ю Потапа росіянину.
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На все, що він каже там, всі можуть реагувати по-різному. Я по-своєму. Змішані відчуття. Все, що я можу сказати,
– лаконічно прокоментував інтерв'ю Потапа Позитив.
Співак також висловився щодо того, чи може хейт, з яким зіткнувся Потап, вплинути на кар'єру його дружини Насті Каменських. Нагадаємо, що артистка зараз просуває свою творчість на латиноамериканському ринку.
Я думаю, що у кожного артиста є своя мета, своя мрія, до якої їм треба йти. І я знаю точно, що і Настя, і Льоша знають, куди йдуть, вони знають, що вони роблять. Подивимося,
– сказав Позитив.
Позитив у проєкті "Тур зірками": дивіться відео онлайн
Коротко про інтерв'ю Потапа Юрію Дудю
- Нагадаємо, що тригодинне інтерв'ю Потапа Юрію Дудю вийшло у понеділок, 10 лютого. За словами репера, він усвідомлює, що не всі українці схвалять його розмову з російським журналістом, але вважає, що це можливість донести свою позицію. Крім того, продюсеру цікавий росіянин та його аудиторія.
- У цьому інтерв'ю Потап заявив, що приїжджає та виїжджає з України легально, тому не розуміє звинувачень у свій бік. Він також пояснив, що означає "заочний" вступ до тероборони. Каже, що у перші дні повномасштабного вторгнення попросив, аби для нього "зарезервували" місце, бо до ТЦК були великі черги.
- Репер знає, що українці на нього ображені. За деякі свої скандали, зокрема за пісню "Волонтер", він просив вибачення. Водночас Потап стверджує, що за кордоном його ніколи не критикують.
- Більше про те, що Потап наговорив в інтерв'ю Дудю, читайте у матеріалі.