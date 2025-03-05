Представниця Польщі на Євробаченні-2025 виконала уривок пісні гурту Ziferblat Bird of Pray

Польська співачка Юстина Стечковська, яка представить Польщу на Євробаченні-2025, переспівала частину пісні гурту Ziferblat Bird of Pray. Саме з цим треком колектив переміг на Нацвідборі та поїде на пісенний конкурс від України.

Відео, де полячка виконала фрагмент пісні Bird of Pray, вона поділилась у своєму тіктоці, передає 24 Канал. До речі, гурт Ziferblat репостнув ролик в інстаграм-сторіс.

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Юстина Стечковська заспівала частину першого куплету пісні гурту Ziferblat Bird of Pray: "Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка". Співачка зазначила, що цей фрагмент не може вийти у неї з голови.

Гурт Ziferblat репостнув відео Юстини Стечковської / Скриншот з інстаграму

Реакція мережі на відео Юстини Стечковської

"Яка королева".

"Юстино, твій спів – просто рай для вух! Я сподіваюсь, що ти виграєш Євробачення".

"Ви неймовірна".

"Людина з вишуканим смаком".

"Голос просто неймовірний. Королева".

"Вау, українською як рідною".

"Найкращий представник Польщі на Євробаченні".

Зазначимо, що Юстина Стечковська представить Польщу на Євробаченні-2025 з піснею Gaja. Вона випустила 19 студійних альбомів, записала понад 200 пісень і дала понад 3000 концертів. До того ж останніми роками співачка сидить в журі талант-шоу "Голос Польщі". Артистка також є володаркою численних нагород.

Для довідки! Юстина Стечковська вже представляла Польщу на Євробаченні у 1995 році з піснею Sama.

Нагадаємо, що Євробачення-2025 пройде у Швейцарії у місті Базель. Півфінали відбудуються 13 та 15 травня, а гранд-фінал – 17 травня. Гурт Ziferblat виступатиме у першій частині першого півфіналу.