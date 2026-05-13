Розлучається вдруге: LELÈKA вперше розповіла про особисте життя

Представниця України на Євробаченні у новому інтерв'ю ділилась деталями не тільки про свій виступ на конкурсі, але й заговорила про особисте. LELÈKA зізналась, що один раз вже перебувала у шлюбі, а зараз вдруге розлучається.

LELÈKA пригадала, що її перші серйозні стосунки переросли у шлюб. Вона приблизно у 23 роки вийшла заміж, а згодом переїхала з чоловіком в Німеччину. Про це виконавиця розповіла в інтерв'ю на каналі "Розмова".

Вікторія пояснила, чому не склалися її перший шлюб. За її словами, це були деструктивні стосунки як для неї, так і для її чоловіка.

Я була молодою і наївною. У мене не було сприйняття себе як особистості й були дуже шаблонні уявлення,

– розповіла співачка.

LELÈKA поділилась, що в той період ще не вміла розуміти свої почуття та потреби іншої людини, а просто намагалась підлаштовуватися під ситуацію та стати ідеальною дружиною. Такої ж бездоганності від неї й очікували у сім'ї.

"В якийсь момент я усвідомила, що люблю співати, я цілеспрямована, багато читаю, дивлюся, вчуся, і в мене є потреба в реалізації. Відчувала цю напругу в середині. Зрозуміла, що моє уявлення про стосунки та те, куди мене несе, йде в розріз", – пригадала LELÈKA.

Тому стосунки не склалися. Згодом Вікторія вийшла заміж вдруге – за учасника свого гурту. Це були здорові й класні стосунки, де є простір для кожного. Ні про що не шкодую, дуже вдячна. Краса, романтика, чесність, відкритість та вірність, – розповіла співачка.

Однак, на жаль, зараз у них триває процес розлучення. Артистка розповіла, що в цьому ніхто не винен, вони просто дійшли спільного рішення.

Зрозуміли, що ті бажання, потреби, які в мене є, він їх не зможе закрити. А вони для мене важливі. Я не хочу, ні щоб він себе ламав, ні щоб я себе ламала. Ми з сумом усвідомили, що це має закінчитися, якщо це для мене важливо,

– поділилась LELÈKA.

Зараз Вікторія хоче стосунків, але наразі насолоджується тим часом, який може провести наодинці. Щоб зрозуміти, як почуваєшся, коли ти сам.

Що відомо про LELÈKA?

Це музичний проєкт Вікторії Лелеки, який артистка заснувала у 2016 році в Берліні.

Співачка навчалась у Київському національному університеті театру, кіно й телебаченні імені Карпенка-Карого, спершу працювала акторкою. Згодом продовжила здобувати музичну освіту в Німеччині.

За останні десять років артистка випустила п'ять альбомів, багато пісень та створила саундтреки для серіалів.