Кейт і Вільям показали новий портрет старшого сина: який вигляд має 12-річний принц

У день народження старшого сина принца Вільяма і Кейт Міддлтон – принца Джорджа – королівське подружжя поділилося новим офіційним портретом хлопця. Джорджу виповнилось 12 років.

Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських.

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На фото усміхнений Джордж позує біля дерев'яного паркану, одягнений у картату сорочку й жилетку.

Під публікацією королівська родина привітала принца з днем народження.

Нагадаємо, Джордж разом із молодшими братом і сестрою – принцесою Шарлоттою та принцом Луї – навчається у приватній школі Lambrook.

Тим часом британські ЗМІ повідомили, що Кейт Міддлтон з принцом Вільямом вже визначається із подальшим навчальним шляхом для сина. Ймовірно, це буде Ітонський коледж – елітна чоловіча школа, де свого часу здобували освіту сам принц Вільям, його брат Гаррі та інші представники монаршої родини. Напередодні наша редакція детальніше писала про те, скільки коштує навчання в Ітоні і як туди виступити.