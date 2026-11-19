Принц Гаррі та Меган Маркл вперше після повернення до Великої Британії показали публіці обох своїх дітей – 7-річного Арчі та 5-річну Лілібет. Уся сім'я прийшла на закриту вечірку в лондонський парк розваг Winter Wonderland незадовго до його офіційного відкриття.

Про це повідомляє Daily Mail. Цікаво, що теплий сімейний вечір відбувся на тлі гучних заяв принца. Нещодавно Гаррі побував в Україні, де зустрівся з нашими захисниками, жорстко засудив російську агресію і наголосив, що готовий знову стати до лав армії Великої Британії, якщо виникне потреба.

У парку родина гуляла казковою зоною Santa Land, купувала смаколики та каталася на каруселях. Поруч розважалися й інші знаменитості – наприклад, режисер Гай Річі та співачка Перрі Едвардс.

Найбільше глядачам запам'яталися розваги тата із сином. Гаррі з Арчі ганяли на автодромі, де хлопчик щосили вмовляв батька врізатися в інші машинки.

Ці діти – викапаний Гаррі, особливо Арчі. Син – просто його точна копія,

– поділився враженнями один з очевидців.

Меган тим часом разом із донькою вболівала за них біля огорожі. Вона щиро усміхалася, ніжно обіймала руденьку Лілібет і махала рукою своїм хлопцям.

Для герцогині цей безтурботний вихід дуже важливий, адже зараз вона переживає складні часи через гучний скандал довкола її батька Томаса Маркла, якого звинуватили в зберіганні матеріалів насильства над дітьми. Лише минулого тижня Меган вперше вийшла на публіку після його арешту, підтримавши чоловіка на заході в Брюсселі.