Разом із принцом Гаррі: Меган Маркл вперше вийшла на публіку після арешту батька

Принц Гаррі та Меган Маркл відвідали відкриття пересувної мистецької інсталяції Lost Screen Memorial. Її створили на згадку про дітей, які загинули після того, як стали жертвами насильства та інших небезпечних впливів в інтернеті. Про це повідомило видання HELLO!

Adv

популярні відео

Під час появи подружжя журналісти намагалися отримати від Меган коментар щодо ситуації з її батьком. Представники преси вигукували: "Меган, як ви почуваєтеся? Як справляєтеся з цим?" Інший журналіст звернувся до обох: "Меган, Гаррі, чи можете ви прокоментувати ситуацію?" Однак герцог і герцогиня Сассекські залишили ці запитання без відповіді.

Під час заходу принц Гаррі виступив із промовою, яку Меган уважно слухала. Спочатку очікувалося, що герцогиня також звернеться до присутніх, однак зрештою вона відмовилася від виступу. Ще ввечері в понеділок речник Меган підтвердив, що вона супроводжуватиме чоловіка до Брюсселя та відвідає захід, але не виступатиме перед гостями.

Реклама

Окрім цього, принц Гаррі взяв участь у панельній дискусії Beyond Promises: Building A Digital Future That Works For Children ("Поза обіцянками: створення цифрового майбутнього, безпечного для дітей").

Нагадаємо, 6 листопада у Флориді затримали 82-річного Томаса Маркла, батька Меган. Йому висунули звинувачення у зберіганні матеріалів, на яких зображене сексуальне насильство над дітьми.