Вместе с принцем Гарри: Меган Маркл впервые появилась на публике после ареста отца

Принц Гарри и Меган Маркл посетили открытие передвижной художественной инсталляции Lost Screen Memorial. Она была создана в память о детях, погибших после того, как стали жертвами насилия и других опасных влияний в интернете. Об этом сообщило издание HELLO!.

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Во время появления супругов журналисты пытались получить от Меган комментарий по поводу ситуации с ее отцом. Представители прессы выкрикивали: "Меган, как вы себя чувствуете? Как справляетесь с этим?". Другой журналист обратился к обоим: "Меган, Гарри, можете ли вы прокомментировать ситуацию?". Однако герцог и герцогиня Сассекские оставили эти вопросы без ответа.

Во время мероприятия принц Гарри выступил с речью, которую Меган внимательно слушала. Изначально ожидалось, что герцогиня также обратится к присутствующим, однако в итоге она отказалась от выступления. Еще вечером в понедельник пресс-секретарь Меган подтвердил, что она будет сопровождать мужа в Брюссель и посетит мероприятие, но не будет выступать перед гостями.

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Кроме того, принц Гарри принял участие в панельной дискуссии Beyond Promises: Building A Digital Future That Works For Children ("За пределами обещаний: создание цифрового будущего, безопасного для детей").

Напомним, 6 ноября во Флориде задержали 82-летнего Томаса Маркла, отца Меган. Ему предъявили обвинение в хранении материалов, на которых запечатлено сексуальное насилие над детьми.