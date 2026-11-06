Отца Меган Маркл задержали в США по обвинению в хранении материалов с изображениями насилия над детьми: фото

О задержании сообщила федеральная прокуратура Центрального округа Калифорнии. Первое судебное заседание по делу Маркла в Тампе было запланировано на 6 ноября.

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По информации The Sun, агенты прибыли в учреждение по уходу во Флориде, где находился Томас Маркл. На опубликованных изданием кадрах его вывозят в инвалидном кресле с наручниками на руках. На место также прибыла скорая помощь.

Американское дело касается, в частности, двух складских помещений вблизи Лос-Анджелеса, которые, по данным прокуратуры, Маркл арендовал с 2008 года. Агенты ФБР провели в них обыск на основании судебных ордеров.

Томас Маркл / фото Jeff Rayner/Coleman-Rayner

Как пишет The Sun со ссылкой на материалы дела, в ходе обысков было изъято около 78 предметов, среди которых были слайды, негативы и книги с предполагаемыми материалами о насилии над детьми. По версии следствия, на части фотографий может быть запечатлен сам Маркл рядом с несовершеннолетними девушками. Эти утверждения являются обвинениями, а не установленными судом фактами.

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В случае доказательства вины ему грозит до 20 лет федеральной тюрьмы, сообщает издание.

Расследованию предшествовали заявления Томаса Маркла-младшего. Он рассказал, что нашел подозрительные фотографии и видео среди вещей отца в его бывшей квартире на Филиппинах. По словам мужчины, материалы лежали вместе с семейными снимками. О находке он сообщил местной полиции и ФБР.

Томас Маркл / фото Jeff Rayner/Coleman-Rayner

Томас Маркл-старший ранее отверг обвинения. Его опровержения прозвучали еще до нынешнего задержания.

Меган Маркл также ранее отреагировала на сообщения об отце. Она заявила, что глубоко опечалена, а ее мысли – с детьми, которым мог быть нанесен вред. Герцогиня объяснила, почему прекратила общение с ним и не позволяла ему контактировать с Арчи и Лилибет.

Надеюсь, теперь многим станет понятно, что, несмотря на искажение информации в некоторых СМИ на протяжении многих лет, мой выбор дистанцироваться от отца и не позволять ему контактировать с нашими детьми был обусловлен одной причиной – чтобы защитить их– подчеркнула Меган.