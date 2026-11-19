Об этом сообщает Daily Mail. Интересно, что теплый семейный вечер прошел на фоне громких заявлений принца. Недавно Гарри побывал в Украине, где встретился с нашими защитниками, резко осудил российскую агрессию и подчеркнул, что готов снова вступить в ряды армии Великобритании, если возникнет такая необходимость.

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В парке семья гуляла по сказочной зоне Santa Land, покупала сладости и каталась на каруселях. Рядом развлекались и другие знаменитости – например, режиссер Гай Ричи и певица Перри Эдвардс.

Больше всего зрителям запомнились забавы отца с сыном. Гарри с Арчи гоняли на автодроме, где мальчик изо всех сил уговаривал отца врезаться в другие машинки.

Эти дети – вылитый Гарри, особенно Арчи. Сын – просто его точная копия– поделился впечатлениями один из очевидцев.

Меган тем временем вместе с дочерью болела за них у ограждения. Она искренне улыбалась, нежно обнимала рыжеволосую Лилибет и махала рукой своим мальчикам.

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Для герцогини этот беззаботный выход очень важен, ведь сейчас она переживает сложные времена из-за громкого скандала вокруг ее отца Томаса Маркла, которого обвинили в хранении материалов, содержащих сцены насилия над детьми. Буквально на прошлой неделе Меган впервые появилась на публике после его ареста, поддержав мужа на мероприятии в Брюсселе.