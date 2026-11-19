Об этом герцог Сассекский рассказал в интервью The Telegraph во время неанонсированного визита в Украину.

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Гарри служил в британской армии 10 лет и участвовал в миссиях в Афганистане. Он отметил, что готов снова встать в строй в случае необходимости.

Если меня попросят снова записаться, если в этом возникнет необходимость, то я на все сто процентов буду там, чтобы служить своей стране плечом к плечу с моими побратимами-ветеранами и военнослужащими– сказал принц.

Он также призвал общество трезво оценивать угрозу со стороны России и быть готовыми к любым событиям.

Я думаю, что мы все должны нервничать, безусловно. И я считаю, что мы должны быть готовы, а те из нас, кто уже служил, должны быть готовы служить снова– отметил герцог.

Гарри добавил, что война касается не только Украины, но и всей Европы, даже если там пока нет прямых боевых действий.

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То, что на нас не летят беспилотники, пули и ракеты, не означает, что мы не находимся в состоянии войны. Я чувствую, что мы воюем уже последнее десятилетие– сказал он, отметив, что европейские страны только сейчас начали осознавать российскую угрозу, которая существует уже последние 15 лет.

Это уже четвертый визит Гарри в Украину за время полномасштабной войны. Принц приехал на отборочные соревнования украинской сборной к "Играм Непокоренных" – международным соревнованиям для раненых военных, которые он основал в 2014 году.

Кстати, во время своей поездки во Львов принц Гарри посетил Театр ветеранов.