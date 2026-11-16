Полная неожиданность: принц Гарри посетил Театр Ветеранов и поразил актеров

О неожиданной встрече с британским принцем рассказали на странице Сил территориальной обороны ВСУ в фейсбуке. Принц Гарри приехал поддержать украинских участников Invictus Games, среди которых был театральный актер Иван Войнов.

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Узнав о художественном проекте военных, герцог решил заглянуть за кулисы. Для актера и бойца Сил ТрО Артема Мороза появление почетного гостя стало абсолютной неожиданностью.

Принц Гарри встретился с актерами Театра Ветеранов / Фото Сил ТрО ВСУ

Мы как раз готовились к выступлению и уже перед самым началом переоделись и ждали в холле. И в этот момент вошел принц Гарри. Я не ожидал этого, встал, отдал честь. Он подошел ко мне, пожал руку, поблагодарил за службу и предложил сфотографироваться– поделился своими эмоциями воин.

Актеры Театра Ветеранов на сцене / Фото Сил ТрО ВСУ

Из-за плотного графика Гарри не смог остаться на само представление, однако признался, что мечтает увидеть его на британской сцене. Он подчеркнул, что театральное искусство является мощным инструментом для реабилитации воинов.

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Это еще одно доказательство того, что созданный в Силах территориальной обороны Театр Ветеранов не только помогает в реабилитации наших собратьев, но и является мощным инструментом международной дипломатии– отметил художественный руководитель проекта Ахтем Сеитаблаев.

Режиссер добавил, что у коллектива уже есть приглашения на ведущие сцены Европы и Америки. А сам спектакль "Энеида" во Львове прошел с оглушительным аншлагом.

Я еще никогда не слышал, чтобы зал так аплодировал– признался Артем Мороз.

Спектакль Театра Ветеранов во Львове / Фото Сил ТрО ВСУ

Добавим, что "Энеида" от Театра Ветеранов – это экспериментальный музыкально-пластический спектакль по мотивам одноименной поэмы Ивана Котляревского. Национальная премьера состоялась 19 февраля 2026 года на сцене Киевского Молодого театра. Творческий коллектив объединил в спектакле классический текст, музыку, пластику и личные истории участников российско-украинской войны. Роли исполняют ветераны и действующие военнослужащие, в частности защитники с ампутациями и тяжелыми ранениями.

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Театр Ветеранов появился в 2024 году как совместная инициатива Театра Драматургов и отдела коммуникаций Командования Сил ТрО ВСУ (ТРО Медиа). Проект помогает военным, вернувшимся с фронта, восстанавливаться психологически и социально через сцену. Здесь ветераны и ветеранки могут осмыслить пережитое на войне, раскрыть свой творческий потенциал и легче вернуться к привычной жизни в обществе.

Помимо встречи с представителями Театра Ветеранов Принц Гарри также посетил еще ряд мероприятий в поддержку украинцев.