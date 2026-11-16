Повна несподіванка: принц Гаррі завітав до Театру Ветеранів та вразив акторів

Про несподівану зустріч із принцом розповіли на сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ у Фейсбуці. Принц Гаррі приїхав підтримати українських учасників Invictus Games, серед яких є актор театру Іван Войнов.

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Дізнавшись про мистецький проєкт військових, герцог вирішив завітати за лаштунки. Для актора та бійця Сил ТрО Артема Мороза поява почесного гостя стало абсолютно несподіванкою.

Принц Гаррі зустрівся з акторами Театру Ветеранів / Фото Сил ТрО ЗСУ

Ми саме готувались до виступу, і вже перед самим початком перевдягнулися та чекали в холі. І в цей момент увійшов принц Гаррі. Я не очікував, встав, віддав честь. Він підійшов до мене, потиснув руку, подякував за службу і запропонував зробити фото– поділився емоціями воїн.

Актори Театру Ветеранів на сцені / Фото Сил ТрО ЗСУ

Через щільний графік залишитися на саму виставу Гаррі не зміг, однак зізнався, що мріє побачити її на британській сцені. Він наголосив, що театральне мистецтво є потужним інструментом для реабілітації воїнів.

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Це зайвий доказ того, що народжений в Силах територіальної оборони Театр Ветеранів не лише допомагає в реабілітації наших побратимів, а також є і потужним інструментом міжнародної дипломатії– зазначив художній керівник проєкту Ахтем Сеітаблаєв.

Режисер додав, що колектив уже має запрошення на провідні сцени Європи та Америки. А сам показ "Енеїди" у Львові пройшов із шаленим аншлагом.

Я ще ніколи не чув, щоб так аплодував зал– зізнався Артем Мороз.

Вистава Театру Ветеранів у Львові / Фото Сил ТрО ЗСУ

Додамо, що "Енеїда" від Театру Ветеранів – це експериментальна музично-пластична вистава за мотивами однойменної поеми Івана Котляревського. Національна прем'єра відбулася 19 лютого 2026 року на сцені Київського Молодого театру. Творчий колектив поєднав у виставі класичний текст, музику, пластику та особисті історії учасників російсько-української війни. Ролі виконують ветерани та чинні військовослужбовці, зокрема захисники з ампутаціями та важкими пораненнями.

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Театр Ветеранів з’явився у 2024 році як спільна ініціатива Театру Драматургів та відділу комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ (ТРО Медіа). Проєкт допомагає військовим, які повернулися з фронту, відновлюватися психологічно й соціально через сцену. Тут ветерани та ветеранки можуть осмислити пережите на війні, розкрити свій творчий потенціал і легше повернутися до звичного життя в суспільстві.

Окрім зустрічі з представниками Театру Ветеранів принц Гаррі також відвідав ще низку заходів на підтримку українців.