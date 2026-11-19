Принц Гаррі / Фото Getty Images
Принц Гаррі заявив про готовність знову взяти до рук зброю та повернутися до армії, якщо в цьому буде потреба.
Про це герцог Сассекський сказав під час неанонсованого візиту до України в інтерв'ю The Telegraph.
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Гаррі служив у британській армії 10 років і брав участь у місіях в Афганістані. Він зазначив, що готовий знову стати до строю у разі необхідності.
Якщо попросять знову записатися, якщо буде така потреба, то я на всі сто відсотків буду там, щоб служити своїй країні пліч-о-пліч з моїми побратимами-ветеранами та військовослужбовцями
Він також закликав суспільство тверезо оцінювати загрозу з боку Росії та бути готовим до будь-яких подій.
Я думаю, що ми всі маємо нервувати, абсолютно. І я вважаю, що ми повинні бути готові, а ті з нас, хто вже служив, мають бути готові служити знову
Гаррі додав, що війна стосується не лише України, а й усієї Європи, навіть якщо там наразі немає прямих бойових дій.
Те, що на нас не летять безпілотники, кулі та ракети, не означає, що ми не перебуваємо у стані війни. Я відчуваю, що ми воюємо вже останнє десятиліття
Це вже четвертий візит Гаррі до України за час повномасштабної війни. Принц приїхав на відбіркові змагання української збірної до "Ігор Нескорених" – міжнародних змагань для поранених військових, які він заснував у 2014 році.
До речі, під час своєї поїздки до Львова принц Гаррі завітав до Театру Ветеранів.
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