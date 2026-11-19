Про це герцог Сассекський сказав під час неанонсованого візиту до України в інтерв'ю The Telegraph.

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Гаррі служив у британській армії 10 років і брав участь у місіях в Афганістані. Він зазначив, що готовий знову стати до строю у разі необхідності.

Якщо попросять знову записатися, якщо буде така потреба, то я на всі сто відсотків буду там, щоб служити своїй країні пліч-о-пліч з моїми побратимами-ветеранами та військовослужбовцями– сказав принц.

Він також закликав суспільство тверезо оцінювати загрозу з боку Росії та бути готовим до будь-яких подій.

Я думаю, що ми всі маємо нервувати, абсолютно. І я вважаю, що ми повинні бути готові, а ті з нас, хто вже служив, мають бути готові служити знову– зазначив герцог.

Гаррі додав, що війна стосується не лише України, а й усієї Європи, навіть якщо там наразі немає прямих бойових дій.

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Те, що на нас не летять безпілотники, кулі та ракети, не означає, що ми не перебуваємо у стані війни. Я відчуваю, що ми воюємо вже останнє десятиліття– сказав він, зауваживши, що європейські країни лише зараз почали усвідомлювати російську загрозу, яка існує вже останні 15 років.

Це вже четвертий візит Гаррі до України за час повномасштабної війни. Принц приїхав на відбіркові змагання української збірної до "Ігор Нескорених" – міжнародних змагань для поранених військових, які він заснував у 2014 році.

До речі, під час своєї поїздки до Львова принц Гаррі завітав до Театру Ветеранів.