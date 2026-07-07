Королівський скандал: принца Гаррі виставили за двері Букінгемського палацу в останній момент

Букінгемський палац спростував інформацію про те, що принц Гаррі зупиниться в королівській резиденції під час свого візиту до Великої Британії. Заяву команди герцога Сассекського офіційно заперечили всього через 15 хвилин після її публікації.

Відомий представник королівської родини опинився в епіцентрі нового скандалу через несподіване рішення монарших родичів. Довгоочікуваний візит принца Гаррі та Меган Маркл з двома їхніми дітьми до Великої Бртанії обернувся публічним приниженням прямо перед закритими дверима палацу. Про це офіційно повідомило авторитетне видання Тhe Guardian.

Герцог Сассекський має відвідати Лондон і Бірмінгем у робочих справах, пов'язаних із проведенням "Ігор нескорених" – міжнародних спортивних змагань для поранених військовослужбовців та ветеранів. Однак принц Гаррі не житиме в Букінгемському палаці під час свого довгоочікуваного візиту, попри попередні гучні заяви його власної команди.

Чому принцу Гаррі відмовили в останній момент

Спершу світові медіа підхопили новину про те, що бунтівний герцог Сассекський прийняв офіційне запрошення Букінгемського палацу зупинитися в королівських покоях. Проте вже за 15 хвилин ситуація кардинально змінилася. Речник принца Гаррі поспішив виправдатися та заявив, що щедру пропозицію короля Чарльза III насправді "відкликали в останній момент".

У Букінгемському палаці знайшли доволі дипломатичне пояснення такому різкому кроку. Представники монарха зазначили, що через занадто пізнє попередження від команди герцога персонал просто не встиг підготувати все необхідне для належного прийому поважних гостей. Зі свого боку речник принца Гаррі уточнив, що його бос спершу прагнув владнати всі безпекові питання, і лише після цього був готовий прийняти королівське запрошення.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

Як реагує королівська родина на конфлікт

Цей інцидент став черговим підтвердженням глибокого розколу в королівській родині. Як відомо з попередніх повідомлень ЗМІ, принц Гаррі прагнув привезти дружину Меган Маркл та дітей, принца Арчі та принцесу Лілібет, до Великої Британії, щоб познайомити їх із родиною, проте питання безпеки залишається для нього ключовим.

Нещодавно Меган Маркл замилувала фото принца Гаррі з дітьми, наголосивши, як вони щасливі бути разом.