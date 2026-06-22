До того ж вона поділилася рідкісним фото принца Гаррі з сином і донькою. Пост Меган опублікувала в інстаграмі.

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На знімку видно, як Арчі та Лілібет обіймають тата, а принц Гаррі щиро усміхається в цей зворушливий момент.

Вони такі щасливі, що ти в них є. Ми всі так думаємо. З Днем батька нашого єдиного,

– написала під публікацією Меган Маркл.

Діти принца Гаррі та Меган Маркл: що відомо

Первісток пари, син Арчі, народився 6 травня 2019 року. А 4 червня 2021 року в родині з'явилася донька Лілібет. Ім'я Лілібет має особливе значення – так у дитинстві називали покійну королеву Єлизавету II. Це було її домашнє прізвисько, яким користувалися лише рідні та найближчі люди. Вважається, що воно виникло через те, що маленька Єлизавета не могла правильно вимовити своє ім’я й називала себе Лілібет.

Герцог і герцогиня Сассекські намагаються оберігати дітей від зайвої уваги преси. Вони рідко показують їхні обличчя та не беруть Арчі й Лілібет на публічні заходи. Меган іноді ділиться сімейними фото в соцмережах, але робить це дуже обережно.

Після відмови від королівських обов'язків сім'я живе не у Великій Британії, а в США. Принц Гаррі та Меган Маркл разом із двома дітьми мешкають у Монтесіто, штат Каліфорнія.