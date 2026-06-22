К тому же она поделилась редким фото принца Гарри с сыном и дочерью. Пост Меган опубликовала в Instagram.

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На снимке видно, как Арчи и Лилибет обнимают папу, а принц Гарри искренне улыбается в этот трогательный момент.

Они так счастливы, что ты у них есть. Мы все так думаем. С Днём отца нашего единственного,

– написала под публикацией Меган Маркл.

Дети принца Гарри и Меган Маркл: что известно

Первенец пары, сын Арчи, родился 6 мая 2019 года. А 4 июня 2021 года в семье появилась дочь Лилибет. Имя Лилибет имеет особое значение – так в детстве называли покойную королеву Елизавету II. Это было её домашнее прозвище, которым пользовались только родные и самые близкие люди. Считается, что оно возникло из-за того, что маленькая Елизавета не могла правильно произнести своё имя и называла себя Лилибет.

Герцог и герцогиня Сассекские стараются оберегать детей от излишнего внимания прессы. Они редко показывают их лица и не берут Арчи и Лилибет на публичные мероприятия. Меган иногда делится семейными фотографиями в соцсетях, но делает это очень осторожно.

После отказа от королевских обязанностей семья живёт не в Великобритании, а в США. Принц Гарри и Меган Маркл вместе с двумя детьми проживают в Монтесито, штат Калифорния.