Прошло 5 лет, как пара отказалась от королевских обязанностей и начала строить жизнь за пределами большой семьи. На днях прессе стали известны детали жизни супругов в США, пишет Show24 со ссылкой на издание Daily Record.

Оказалось, что сосед герцогов Сассекских Ричард Майнедрс – местный корреспондент. Именно ему известны некоторые секреты жизни супругов. Мужчина поделился, что принц Гарри любит в одиночестве прогуливаться вдоль береговой линии, кататься на велосипеде или выходить на обед в какое-то заведение. Но несмотря на любовь к уединению, Гарри всегда сопровождает немалое количество охраны.

Как говорит Ричард, у тех знаменитых и богатых людей, которые живут в этом регионе, нет столько охраны, как у Сассексов.

А вот Меган старается быть незаметной. Чаще всего герцогиню можно увидеть за обедом с друзьями или прогулкой по местному рынку.

Она культивирует очень сдержанный имидж. Она обращает внимание на каждое появление, каждое слово, каждый жест. А здесь, в Монтесито, мы ценим простых людей, даже известных,

– подчеркнул о Меган журналист.

Кроме того, местные жители тепло относятся к супругам. Герцоги Сассекские хорошо живут в этом месте. А однажды пожилой сосед очень хотел подарить парам документальный фильм, который он снял о местной истории. Он решился прийти на порог к Меган и Гарри, однако дальше ворот мужчине не удалось пройти.

