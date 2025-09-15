Минуло 5 років, як пара відмовилась від королівських обов'язків і почала будувати життя за межами великої родини. Днями пресі стали відомі деталі життя подружжя у США, пише Show24 з посиланням на видання Daily Record.

Виявилось, що сусід герцогів Сассекських Річард Майнедрс – місцевий кореспондент. Саме йому відомі деякі секрети життя подружжя. Чоловік поділився, що принц Гаррі любить наодинці прогулюватись вздовж берегової лінії, кататись на велосипеді або виходити на обід у якийсь заклад. Та попри любов до самоти, Гаррі завжди супроводжує чимала кількість охорони.

Як каже Річард, у тих знаменитих і багатих людей, які живуть у цьому регіоні, немає стільки охорони, як у Сассексів.

Меган Маркл і принц Гаррі / Getty Images

А от Меган старається бути непомітною. Найчастіше герцогиню можна побачити за обідом із друзями або прогулянкою місцевим ринком.

Вона культивує дуже стриманий імідж. Вона звертає увагу на кожну появу, кожне слово, кожен жест. А тут, у Монтесіто, ми цінуємо простих людей, навіть відомих,

– підкреслив про Меган журналіст.

Крім того, місцеві жителі тепло ставляться до подружжя. Герцоги Сассекські добре живуть у цьому місці. А одного разу літній сусід дуже хотів подарувати пар документальний фільм, який він зняв про місцеву історію. Він наважився прийти на поріг до Меган і Гаррі, однак далі воріт чоловіку не вдалось пройти.

