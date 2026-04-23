Потиснули одне одному руки: принц Гаррі зустрівся з Кирилом Будановим у Києві
- Принц Гаррі відвідав Україну з неанонсованим візитом і зустрівся з Кирилом Будановим у Києві.
- Буданов наголосив, що Україна не буде йти на територіальні поступки й компроміси мають задовольняти інтереси країни.
Принц Гаррі втретє за час російського повномасштабного вторгнення відвідав Україну. Молодший син короля Чарльза III прибув до Києва з неанонсованим візитом уранці 23 квітня.
Герцог Сассекський виступив на Київському безпековому форумі, під час якого зустрівся з керівником Офісу Президента України Кирилом Будановим. Про це повідомляє видання Новини.LIVE.
Видання Новини.LIVE опублікувало у Threads відео, де видно, як принц Гаррі та Кирило Буданов тиснуть одне одному руки та перекидаються кількома словами.
Керівник ОП опублікував кілька фотографій з Київського безпекового форуму на своїй сторінці в інстаграмі. На одній зі світлин помітно, що він сидів поруч із герцогом Сассекським і експрезидентом Польщі Анджеєм Дудою.
Зі слабкими ніхто у світі справи не має, а міжнародне право без сили не працює. Щоб досягти успіху в перемовинах, ми маємо бути сильними на полі бою та об'єднаними в тилу. Поділився сьогодні своїми думками на Київському безпековому форумі,
– йдеться у дописі Буданова.
Кирило Олексійович також наголосив, що Україна не буде йти на територіальні поступки й не торгуватиме власною землею з Росією. Він додав, що будь-який компроміс передусім має задовольняти інтереси нашої країни.
Що принц Гаррі сказав на Київському безпековому форумі?
Зазначимо, що принц Гаррі виступив з емоційною промовою на Київському безпековому форумі. Він звернувся до Володимира Путіна і закликав його зупинити війну в Україні.
Герцог Сассекський також звернувся до адміністрації Дональда Трампа. Він наголосив, що США зобов'язались захищати кордони та суверенітет України після її відмови від ядерної зброї.
Гаррі заявив, що Україна заслужила "повагу світу", розкритикував світових лідерів, які порушують міжнародне право, та засудив "напади на цивільне населення, масові вбивства, тортури, сексуальне насильство та примусову депортацію цілих груп населення", зокрема дітей.