Потиснули одне одному руки: принц Гаррі зустрівся з Кирилом Будановим у Києві

Принц Гаррі втретє за час російського повномасштабного вторгнення відвідав Україну. Молодший син короля Чарльза III прибув до Києва з неанонсованим візитом уранці 23 квітня.

Герцог Сассекський виступив на Київському безпековому форумі, під час якого зустрівся з керівником Офісу Президента України Кирилом Будановим. Про це повідомляє видання Новини.LIVE.

Видання Новини.LIVE опублікувало у Threads відео, де видно, як принц Гаррі та Кирило Буданов тиснуть одне одному руки та перекидаються кількома словами.

Керівник ОП опублікував кілька фотографій з Київського безпекового форуму на своїй сторінці в інстаграмі. На одній зі світлин помітно, що він сидів поруч із герцогом Сассекським і експрезидентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зі слабкими ніхто у світі справи не має, а міжнародне право без сили не працює. Щоб досягти успіху в перемовинах, ми маємо бути сильними на полі бою та об'єднаними в тилу. Поділився сьогодні своїми думками на Київському безпековому форумі,

– йдеться у дописі Буданова.

Кирило Олексійович також наголосив, що Україна не буде йти на територіальні поступки й не торгуватиме власною землею з Росією. Він додав, що будь-який компроміс передусім має задовольняти інтереси нашої країни.

Що принц Гаррі сказав на Київському безпековому форумі?