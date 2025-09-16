Укр Рус
16 вересня, 15:25
Чекав на потяг три години: принц Гаррі "застряг у полі" дорогою в Україну

Марта Гнат
Основні тези
  • Принц Гаррі затримався на три години в дорозі з Польщі до України через чекання на потяг.
  • Під час візиту Гаррі відвідав Київ, де зустрівся з ветеранами та поклав вінок на меморіалі на майдані Незалежності.

Принц Гаррі приїздив до України 12 вересня на запрошення Ольги Руднєвої – засновниці та генеральної директорки травматологічного центру Superhumans у Львові. Про приїзд чоловіка говорили та писали вже багато, однак нещодавно з'явились нові деталі.

У поїздці герцога Сассекського супроводжував журналіст The Guardian, який розповів про затримку у поїздці дорогою в Україну, пише Show24 з посиланням на видання.

Під час подорожі принц десь "серед поля" три години очікував на потяг з Польщі до України. Вони зупинились біля придорожнього кафе, а команда Фонду Ігор Нескорених ділилась з Гаррі чипсами та пивом.

Цей інцидент розсмішив герцога. Він жартував щодо того, чому власник кафе вирішив зачинитись саме зараз, "адже, це, мабуть, було найважливішим місцем у його житті".

Принц Гаррі три години чекав на потяг біля придорожнього кафе / Фото The Guardian

Ольга Руднєва, яка запросила принца Гаррі до України, "заробила" за цей період на голові чимало сивих волосин. Вона з командою намагались зробити все, лиш би герцог нарешті прибув до нашої країни.

Ольга Руднєва розповіла про "пригоди" принца Гаррі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Та, на щастя, все вдалось залагодити й принц таки дочекався потяга й добрався до місця призначення.

Що відомо про приїзд принца Гаррі в Україну?

  • Принц вперше приїхав до Києва і побував у атакованій будівлі Кабміну та багатоповерхівці. Він також відвідав Національний музей Другої світової війни, де поспілкувався з ветеранами російсько-української війни.
  • Герцог Сассекський захотів покласти вінок на народному меморіалі на майдані Незалежності. Він пройшовся углиб, щоб побути на самоті, адже його оточувала велика кількість людей.
  • Євген Клопотенко приготував для принца традиційні українські страви, а також вручив банку борщової заправи.
     