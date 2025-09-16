У поїздці герцога Сассекського супроводжував журналіст The Guardian, який розповів про затримку у поїздці дорогою в Україну, пише Show24 з посиланням на видання.
Може зацікавити Старший син Василя Зінкевича розсекретив, де служить і яку посаду має у ЗСУ
Під час подорожі принц десь "серед поля" три години очікував на потяг з Польщі до України. Вони зупинились біля придорожнього кафе, а команда Фонду Ігор Нескорених ділилась з Гаррі чипсами та пивом.
Цей інцидент розсмішив герцога. Він жартував щодо того, чому власник кафе вирішив зачинитись саме зараз, "адже, це, мабуть, було найважливішим місцем у його житті".
Принц Гаррі три години чекав на потяг біля придорожнього кафе / Фото The Guardian
Ольга Руднєва, яка запросила принца Гаррі до України, "заробила" за цей період на голові чимало сивих волосин. Вона з командою намагались зробити все, лиш би герцог нарешті прибув до нашої країни.
Ольга Руднєва розповіла про "пригоди" принца Гаррі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Та, на щастя, все вдалось залагодити й принц таки дочекався потяга й добрався до місця призначення.
Що відомо про приїзд принца Гаррі в Україну?
- Принц вперше приїхав до Києва і побував у атакованій будівлі Кабміну та багатоповерхівці. Він також відвідав Національний музей Другої світової війни, де поспілкувався з ветеранами російсько-української війни.
- Герцог Сассекський захотів покласти вінок на народному меморіалі на майдані Незалежності. Він пройшовся углиб, щоб побути на самоті, адже його оточувала велика кількість людей.
- Євген Клопотенко приготував для принца традиційні українські страви, а також вручив банку борщової заправи.