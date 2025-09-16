В поездке герцога Сассекского сопровождал журналист The Guardian, который рассказал о задержке в поездке по дороге в Украину, пишет Show24 со ссылкой на издание.

Может заинтересовать Старший сын Василия Зинкевича рассекретил, где служит и какую должность имеет в ВСУ

Во время путешествия принц где-то "среди поля" три часа ожидал поезд из Польши в Украину. Они остановились возле придорожного кафе, а команда Фонда Игорь Непокоренных делилась с Гарри чипсами и пивом.

Этот инцидент рассмешил герцога. Он шутил о том, почему владелец кафе решил закрыться именно сейчас, "ведь, это, видимо, было самым важным местом в его жизни".

Принц Гарри три часа ждал поезд возле придорожного кафе / Фото The Guardian

Ольга Руднева, которая пригласила принца Гарри в Украину, "заработала" за этот период на голове немало седых волос. Она с командой пытались сделать все, лишь бы герцог наконец прибыл в нашу страну.

Ольга Руднева рассказала о "приключениях" принца Гарри / Скриншот из инстаграм-сторис

Но, к счастью, все удалось уладить и принц таки дождался поезда и добрался до места назначения.

Что известно о приезде принца Гарри в Украину?