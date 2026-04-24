З Дюссельдорфу та Києва: Олександр Терен показав фото з принцом Гаррі з різницею у три роки
- Принц Гаррі відвідав Київ з неоголошеним візитом і виступив на Київському безпековому форумі, де зустрівся з ветераном Олександром Тереном.
- Олександр Терен поділився фотографіями з принцом Гаррі з різницею у три роки, зокрема з Ігор Нескорених 2023 року у Дюссельдорфі та Київського безпекового форуму.
23 квітня принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він уже виступив на Київському безпековому форумі, де зустрівся з ветераном Олександром Тереном.
Про це головний герой 13 сезону проєкту "Холостяк" повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Він опублікував серію фотографій з герцогом Сассекським, зробленими з різницею у три роки.
Не пропустіть Потиснули одне одному руки: принц Гаррі зустрівся з Кирилом Будановим у Києві
Одна зі світлин зроблена під час Ігор Нескорених у 2023 році. Тоді міжнародні спортивні змагання у паралімпійському стилі, засновником яких є герцог Сассекський, проходили у німецькому місті Дюссельдорф. На інших фотографіях принц Гаррі та Олександр Терен позують на Київському безпековому форумі.
Різниця між фото – 3 роки. Колись ми зустрілись у Дюссельдорфі, де обмінялися короткими фразами. Сьогодні ми сидимо на одній сцені й ця спільна розмова стала довшою. Дякую пану Гаррі за Ігри Нескорених, які свого часу "змусили" мене дуже швидко пройти реабілітацію та відновлення, щоб я більше не відчував себе "інвалідом",
– йдеться у дописі ветерана.
Нагадаємо, що на Іграх Нескорених 2023 Терен отримав бронзову медаль за плавання на 50 метрів вільним стилем у класі ISB з результатом 50.66 секунди.
У січні 2026 року Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних спортивних змаганнях, про це йдеться в указі Президента України.
Що відомо про візит принца Гаррі до України?
Принц Гаррі втретє відвідує Україну під час повномасштабного вторгнення. У квітні 2025 року він приїхав до Львова, а у вересні того ж року – до столиці.
У своїй промові на Київському безпековому форумі герцог Сассекський закликав Володимира Путіна закінчити війну в Україні. Також він звернувся до адміністрації Дональда Трампа з проханням виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання і захищати кордони та суверенітет нашої країни.
Під час заходу Гаррі зустрівся з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим. Вони потиснули одне одному руки та перекинулися кількома словами.