Рука на спині, пильний погляд чи потиск за руку – принц і принцеса Уельські дозволяють проявляти більше почуттів на публіці. Таке порушення давніх королівських протоколів могла б не оцінити покійна королева Єлизавета II.

Експертка з мови тіла розповіла, що це відбувається на тлі поступового повернення Кейт Міддлтон до публічних виходів. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Експертка Джуді Джеймс зауважила, що після хвороби принц Вільям і принцеса Кейт змінили мову тіла та поводяться на публіці як закохана пара. На думку експертки, це свідоме рішення обох партнерів – показати романтичний бік їхніх стосунків, що був раніше замаскований через дотримання королівських протоколів.

Коли Чарльз зайняв трон, здається, що протокол став набагато менш суворим, ніж під час правління покійної королеви, і це також могло вплинути на нове відчуття емоційної свободи Вільяма і Кейт,

– сказала Джуді Джеймс.

Експертка помітила деталі поведінки принца й принцеси Уельських під час їхньої появи на Вімблдоні. Кейт Міддлтон романтично дивилась на чоловіка, а Вільям спостерігав за дружиною. Ця картина разом з красивим образом Кетрін нагадувала сцену з фільму "Звіяні вітром".

"Кейт повністю оголює шию, демонструючи довіру й відданість, і посміхається Вільяму. Тут навіть проглядається натяк на старомодний жест південної красуні, яка закохалася, коли вона кладе розкриту руку близько до верхньої частини грудей", – зауважила експертка.

Також вона згадала про відео принцеси 2024 року, коли Її Високість повідомила про завершення лікування. Деякі кадри приємно вразили – Кейт і Вільям відкрито обіймалися й лежали разом, не бажаючи відпускати одне одного.

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За словами експертки, зараз подружжя має набагато природніший та розслаблений вигляд. Тоді як раніше вони були доволі відстороненими та поводилися більш офіційно.

Одне з найчарівніших відео за останній час – як Кейт Міддлтон і принц Вільям тримаються за руки, проходячи залізничною станцією у Понтипрідді. Це незвичний ритуал для подружжя: навіть якщо це буденність для них поза камерами, то новинка й відкриття – взятись за руки на публіці.

Принц і принцеса Уельські тримаються за руки: відео

Після 20 років стосунків принц і принцеса Уельські мають вигляд такої самої закоханої пари, як і на початку стосунків. Та лиш зараз вони почуваються комфортно, коли демонструють прихильність одне до одного на публіці.