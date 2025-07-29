Эксперт по языку тела рассказала, что это происходит на фоне постепенного возвращения Кейт Миддлтон к публичным выходам. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Эксперт Джуди Джеймс заметила, что после болезни принц Уильям и принцесса Кейт изменили язык тела и ведут себя на публике как влюбленная пара. По мнению эксперта, это сознательное решение обоих партнеров – показать романтическую сторону их отношений, что был ранее замаскирован из-за соблюдения королевских протоколов.

Когда Чарльз занял трон, кажется, что протокол стал гораздо менее строгим, чем во время правления покойной королевы, и это также могло повлиять на новое ощущение эмоциональной свободы Уильяма и Кейт,

– сказала Джуди Джеймс.

Эксперт заметила детали поведения принца и принцессы Уэльских во время их появления на Уимблдоне. Кейт Миддлтон романтично смотрела на мужа, а Уильям наблюдал за женой. Эта картина вместе с красивым образом Кэтрин напоминала сцену из фильма "Унесенные ветром".

"Кейт полностью оголяет шею, демонстрируя доверие и преданность, и улыбается Уильяму. Здесь даже просматривается намек на старомодный жест южной красавицы, которая влюбилась, когда она кладет раскрытую руку близко к верхней части груди", – отметила эксперт.

Также она вспомнила о видео принцессы 2024 года, когда Ее Высочество сообщила о завершении лечения. Некоторые кадры приятно поразили – Кейт и Уильям открыто обнимались и лежали вместе, не желая отпускать друг друга.

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По словам эксперта, сейчас супруги имеют гораздо более естественный и расслабленный вид. Тогда как раньше они были довольно отстраненными и вели себя более официально.

Одно из самых очаровательных видео за последнее время – как Кейт Миддлтон и принц Уильям держатся за руки, проходя железнодорожной станцией в Понтипридде. Это необычный ритуал для супругов: даже если это обыденность для них вне камер, то новинка и открытие – взяться за руки на публике.

Принц и принцесса Уэльские держатся за руки: видео

Thank you, Pontypridd!



Diolch, Pontypridd! pic.twitter.com/0eAEePs48w - Принц и принцесса Уэльские (@KensingtonRoyal) 26 февраля, 2025

После 20 лет отношений принц и принцесса Уэльские выглядят такой же влюбленной парой, как и в начале отношений. Но только сейчас они чувствуют себя комфортно, когда демонстрируют привязанность друг к другу на публике.