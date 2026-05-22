Ми без неї не впоралися б, – принц Вільям емоційно висловився про одужання Кейт Міддлтон

Принц Вільям поділився теплими словами про свою дружину, Кейт Міддлтон. Він вперше за довгий час прокоментував, як принцеса відновлюється після боротьби з раком.

У п'ятницю, 22 травня, принц Вільям дав рідкісне інтерв'ю у програмі британського радіошоу Heart Breakfast. Він розповів про те, як пишається дружиною.

Вона – чудова мама, чудова дружина, і, чесно кажучи, наша родина просто не впоралася б без неї, тож вона просто неймовірна і чудова,

– сказав син Чарльза III.

Принц Вільям зізнався, що відчуває гордість за дружину. Адже нещодавно вона вперше за довгий час здійснила візит за кордон.

"Вона була просто неймовірною. За останні кілька років їй довелося пережити багато. І так, вона дуже чекала на цю поїздку до Італії. Тож я дуже радий, що все пройшло так добре", – зауважив принц Вільям.

Принц Уельський додав, що такі поїздки є доволі виснажливими. Тому вони слідкують за тим, щоб принцеса відновлювалась та відпочивала. За його словами, зараз Кейт Міддлтон "у гарній формі".

Чи поборола Кейт Міддлтон рак?

У березні 2024 року дружина принца Вільяма публічно повідомила, що у неї виявили рак. Родина не вдавалася до деталей. Після операції, яку Кейт Міддлтон перенесла раніше, принцеса почала курс профілактичної хімієтерапії.

Через лікування принцеса Уельська на тривалий період відмовилась від виконання королівських обов'язків і майже не з'являлась на публіці.

У вересні 2024 року королівська сім'я повідомила, що Кейт завершила курс лікування. Вже у січні 2025 принцеса оголосила, що рак перебуває на стадії ремісії. Вона поступово почала повертатися до поїздок та публічних виходів.

У травні цього року принцеса Уельська вперше за кілька років вирушила за кордон – вона відвідала Італію.