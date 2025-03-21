Принц Вільям у військовій формі проїхався на танку біля російського кордону
- Принц Вільям відвідав Естонію, де взяв участь у тренуваннях британських військових, табір яких за 160 кілометрів від російського кордону.
- Він зустрівся з солдатами, оглянув військову техніку, проїхався на танку Challenger 2 та броньованих машинах.
- Візит Вільяма вважається символом готовності Британії протистояти можливій російській агресії.
Син короля Чарльза III прибув до Естонії, де підтримав британські війська. Він взяв участь у тренуваннях, що відбувалися за 160 кілометрів біля російського кордону.
У п'ятницю, 21 березня, принц Вільям долучився до навчань британських військових в Естонії. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку королівської сім'ї.
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Принц Уельський прибув у табір Тапа, що за 160 кілометрів від російського кордону. На цьому місці є найбільше угрупування військ Великої Британії за кордоном.
Син британського монарха зустрівся з солдатами та побачив військову техніку, що охороняє східний фланг НАТО. Він одягнув камуфляжну форму та каску і проїхався спершу на танку Challenger 2, а потім на бойовій броньованій машині. У BBC це називають сигналом від принца Вільяма про готовність Британії стримати будь-яку російську агресію.
Принц Вільям є старшим полковником полку Mercian. Близько 900 британських військових зараз перебувають в Естонії.
Тренування разом з полком Mercian в Естонії, відточування життєво важливих навичок для дій в екстремальних умовах. Від польових тренувань до експлуатації систем озброєння – це розгортання є ключовим! Дуже приємно бачити відданість і досвід наших військ в дії,
– написав принц Вільям.
Принц Вільям на військових тренуваннях / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Де перед цим побував принц Уельський
- У Таллінні принц Вільям зустрівся з українськими дітьми. Він відвідав Школу Свободи, де навчаються 500 дітей, які втекли від війни.
- Син британського короля поспілкувався з українцями та зробив фото, а в подарунок отримав символічний синьо-жовтий браслет.