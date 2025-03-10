За декілька тижнів до 23-річчя: від рідкісної хвороби помер принц Фредерік Люксембурзький

Принц Фредерік Люксембурзький, молодший син принца Роберта Люксембурзького та принцеси Жюлі Нассауської, помер 1 березня у віці 22 років. Він мав рідкісне генетичне захворювання – мітохондріальну дисфункцію.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт організації POLG Foundation, яку заснував Фредерік, аби знайти ліки проти недуги у 2022 році.

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Про смерть принца сповістили представників королівської родини Люксембургу. Його батьки розповіли, що незадовго до смерті Фредерік зібрав усіх близьких у своїй кімнаті, щоб особисто попрощатися з ними.

Як кажуть його брати, сестри та більшість тих, хто коли-небудь зустрічався з ним: "Фредерік – найсильніша людина, яку ми знаємо!" Він відважно боровся зі своєю хворобою до самого кінця. Його непереборна жага до життя вела його через найважчі фізичні та психічні випробування,

– зазначив принц Роберт Люксембурзький.

Принца Фредерік / Фото з сайту організації POLG Foundation

Що відомо про принца Фредріка Люксембурзького

Він народився 18 березня 2002 року та був одним із трьох дітей у родині. Його батько, принц Роберт, є двоюрідним братом правлячого герцога Люксембургу Анрі.

Захворювання принца діагностували, коли йому виповнилося 14 років. Мітохондріальна дисфункція – це група генетичних захворювань, які спричиняють дефіцит енергії в клітинах та можуть вражати різні органи, включаючи мозок, нерви, м'язи, нирки, серце, печінку та інші.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким принца Фредеріка Люксембурзького.

Нагадаємо, 1 березня також стало відомо, що помер Джин Гекман і його дружину Бетсі Аркава.