За інформацією місцевої влади, новина, що подружжя померло, з'явилась 27 лютого. Однак результати експертизи свідчать про те, що пара померла за дев'ять днів до того, як знайшли їхні тіла, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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За даними шерифа, останнім днем ​​життя голлівудської зірки Гекмана було 17 лютого. Цікаво, що кримінальні експерти досі переконані, що у загадковій смерті подружжя немає кримінальної складової.

Тести на чадний газ у будинку не виявили небезпечних речовин. Наразі очікуються результати токсикологічних досліджень та розтину.

Вхідні двері будинку були відчиненими, проте ознак стороннього втручання, крадіжки чи пограбування правоохоронці не виявили.