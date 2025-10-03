Укр Рус
Королівські сім'ї Українська фотографка зустрілась з принцесою Анною у Києві й розкрила деталі їхнього спілкування
3 жовтня, 09:01
Українська фотографка зустрілась з принцесою Анною у Києві

Марія Примич
Основні тези
  • Фотографка Влада Ліберова зустрілась з принцесою Анною в Києві та подякувала їй за підтримку України.
  • Принцеса Анна привітала Ліберову з вагітністю під час їхньої зустрічі.

Українська фотографка Влада Ліберова зустрілась британською принцесою Анною під час її візиту до Києва. Жінка поділилась деякими подробицями спілкування з дочкою покійної королеви Єлизавети II.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Ліберової. Фотографка також опублікувала дві фотографії з принцесою Анною.

Влада Ліберова розповіла, що їй було приємно спілкуватися з принцесою Анною. Під час зустрічі фотографка подякувала їй за підтримку України, а сестра короля Чарльза III привітала українку з вагітністю.

Принцеса неймовірно приємна в спілкуванні. Я подякувала їй за те, що вона підтримує Україну та приїхала в Київ, а вона привітала мене з вагітністю. Коли малий народиться, я фактично можу сказати йому, що сама принцеса Великої Британії вітала його з майбутнім народженням,
– написала Ліберова.

Влада Ліберова зустрілась з принцесою Анною / Фото з інстаграму фотографки

Принцеса Анна на зустрічі з Владою Ліберовою / Фото з інстаграму фотографки

Для довідки! 9 липня Костянтин і Влада Ліберови оголосили, що вперше стануть батьками. Радісною новиною вони поділились в інстаграмі. У фотографів народиться син. 

Що відомо про візит принцеси Анни до України?

  • Нагадаємо, що принцеса Анна приїхала з неанонсованим візитом до України 1 жовтня.  У Києві вона зустрілась з Володимиром і Оленою Зеленськими. 

  • Сестра Чарльза III вшанувала пам'ять дітей, які загинули внаслідок війни, відвідала Центр захисту прав дитини, зустрілась з українськими ветеранами, представниками поліції й ЗСУ.

  • Зауважимо, що принцеса Анна відвідала Україну вперше після відновлення незалежності. Раніше вона приїжджала до Києва у 1973 і 1990 роках. 