Українська фотографка зустрілась з принцесою Анною у Києві
- Фотографка Влада Ліберова зустрілась з принцесою Анною в Києві та подякувала їй за підтримку України.
- Принцеса Анна привітала Ліберову з вагітністю під час їхньої зустрічі.
Українська фотографка Влада Ліберова зустрілась британською принцесою Анною під час її візиту до Києва. Жінка поділилась деякими подробицями спілкування з дочкою покійної королеви Єлизавети II.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Ліберової. Фотографка також опублікувала дві фотографії з принцесою Анною.
Влада Ліберова розповіла, що їй було приємно спілкуватися з принцесою Анною. Під час зустрічі фотографка подякувала їй за підтримку України, а сестра короля Чарльза III привітала українку з вагітністю.
Принцеса неймовірно приємна в спілкуванні. Я подякувала їй за те, що вона підтримує Україну та приїхала в Київ, а вона привітала мене з вагітністю. Коли малий народиться, я фактично можу сказати йому, що сама принцеса Великої Британії вітала його з майбутнім народженням,
– написала Ліберова.
Для довідки! 9 липня Костянтин і Влада Ліберови оголосили, що вперше стануть батьками. Радісною новиною вони поділились в інстаграмі. У фотографів народиться син.
Що відомо про візит принцеси Анни до України?
Нагадаємо, що принцеса Анна приїхала з неанонсованим візитом до України 1 жовтня. У Києві вона зустрілась з Володимиром і Оленою Зеленськими.
Сестра Чарльза III вшанувала пам'ять дітей, які загинули внаслідок війни, відвідала Центр захисту прав дитини, зустрілась з українськими ветеранами, представниками поліції й ЗСУ.
Зауважимо, що принцеса Анна відвідала Україну вперше після відновлення незалежності. Раніше вона приїжджала до Києва у 1973 і 1990 роках.