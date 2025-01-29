Племінниця короля Чарльза III принцеса Беатріс вдруге стала мамою

Принцеса Йоркська Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці стали батьками. Радісну звістку сповістили лише тепер, а дитина народилася ще 22 січня.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на інстаграм королівської родини. У середу о 12:57 у подружжя народилася донечка.

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Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці назвали донечку Афіною Елізабет Роуз Мапеллі Моцці. Дівчинка народилася з вагою 4 фунти 5 унцій.

Король і королева, а також інші члени королівської родини були поінформовані про це та раді новинам. Принцеса Беатріс і пан Мапеллі Моцці хочуть подякувати всьому персоналу лікарні за чудовий догляд,

– йдеться у дописі.

Королівська родина розповіла, що принцеса Беатріс та новонароджена донечка почуваються добре. Вони проводять час зі старшим зведеним братом Афіни, Вульфі, та сестрою Сієнною.